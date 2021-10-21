За 8 матчей при Назарове «Сочи» забросил больше, чем за 13 при Ставровском
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Хоккейный клуб «Сочи» после смены главного тренера – Евгения Ставровского на Андрея Назарова – стал играть результативнее.
Под руководством Назарова сочинцы провели восемь встреч и забросили 23 шайбы. В этих играх команда из Сочи одержала две победы над рижским «Динамо» (3:2, ОТ) и «Автомобилистом» (5:4, Б), ещё в шести играх уступила. В последних двух встречах «Сочи» проиграл «Авангарду» (4:5) и «Автомобилисту» (6:7, ОТ).
Ставровский руководил командой в первых 13 играх, где сочинцы одержали три победы, две из которых в первых двух матчах сезона, и забросили 21 шайбу.
После 21 встречи команда занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.
В следующей встрече сочинцы сыграют с «Металлургом» 23 октября.
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