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Форвард «Филадельфии» — об успехах команды: думаю, мы играем в простой хоккей

Форвард «Филадельфии» — об успехах команды: думаю, мы играем в простой хоккей
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби поделился мнением об игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:3).

«Я думаю, что мы играем в простой хоккей. Мы не пытаемся делать слишком много.

Когда у нас нет игры, мы стараемся применять больше силовых приёмов, делать форчекинг. И это как раз приводит к тому, что у соперника появляется больше потерь, и нам нужно это использовать в нападении», – цитирует Фараби официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл три встречи и набрал в них шесть очков: забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

«Филадельфия» провела три матча в новом сезоне НХЛ: уступила «Ванкувер Кэнакс» (4:5, Б), но обыграла «Сиэтл Кракен» (6:1) и «Бостон» (6:3).

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