Форвард «Филадельфии» — об успехах команды: думаю, мы играем в простой хоккей

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби поделился мнением об игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:3).
«Я думаю, что мы играем в простой хоккей. Мы не пытаемся делать слишком много.
Когда у нас нет игры, мы стараемся применять больше силовых приёмов, делать форчекинг. И это как раз приводит к тому, что у соперника появляется больше потерь, и нам нужно это использовать в нападении», – цитирует Фараби официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл три встречи и набрал в них шесть очков: забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.
«Филадельфия» провела три матча в новом сезоне НХЛ: уступила «Ванкувер Кэнакс» (4:5, Б), но обыграла «Сиэтл Кракен» (6:1) и «Бостон» (6:3).
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