Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала топ-3 игрока прошедшего игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби, который набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостон Брюинз» (6:3).

Вторая звезда – форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который забросил победную шайбу в игре с «Вегасом» (3:1).

Первая звезда – нападающий «Филадельфии» Кэм Аткинсон, оформивший дубль в ворота «Бостона» (6:3).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, а победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. Она стала для него 36-й в карьере, и он вышел на чистое пятое место по количеству победных шайб.

Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».