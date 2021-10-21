Пирсон: посмотрите на Подколзина — он большой сильный парень, настоящая машина

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Таннер Пирсон оценил игру российского форварда Василия Подколзина.
«Он быстро учится. Да, пока игрового времени не так много, но любой молодой игрок должен его заслужить – это часть процесса. Я сам, помню, в своем дебютном матче сыграл минут пять. А Подколзину даже труднее – здесь иные габариты площадки, к этому надо привыкнуть. Всю жизнь играть на больших площадках, где у тебя много места, а теперь адаптироваться к маленьким, где нет времени на раздумья – это сложно.
Как говорил мой тренер в юниорах, образование хоккеиста приходит через просмотр матчей. И нет лучшей парты, чем скамейка запасных. Я сам учился, глядя на Дастина Брауна, Уильямса, пусть даже мой стиль отличается от их стиля.
Подколзин уже сейчас настоящий динамит, если дело касается единоборств с защитниками. Посмотрите на него – он большой сильный парень, настоящая машина! Когда он освоит другие нюансы игры, из него получится чертовски хороший игрок», – цитирует Пирсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
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