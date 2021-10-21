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Коварж: когда я клюшку кинул — мне на самом деле хотелось башку оторвать своему игроку

Коварж: когда я клюшку кинул — мне на самом деле хотелось башку оторвать своему игроку
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Бывший голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал об эмоциональном моменте в матче с «Сочи», когда он кинул клюшку в борт.

«Я всегда эмоционален, но в меру, а могу и клюшку в борт кинуть? Это было один раз всего…

Но вот тот момент с «Сочи» в прошлом сезоне, когда я клюшку кинул — мне на самом деле хотелось башку оторвать игроку своей команды. Ему башку хотела вообще вся команда оторвать весь сезон.

Но когда нам человек за секунду до конца игры привёз гол – и мы ушли в овертайм – я решил, что буду тем, кто это наконец сделает. Слава богу, я развернул клюшку в борт, а не в него, потому что не хотел бы попадать в хайлайты и историю хоккея как вратарь, который после пропущенного гола подрался с партнёром», – цитирует Коваржа whatasave.by.

Чешский вратарь пропустил за секунду до сирены. И с досады швырнул клюшку в борт Чешский вратарь пропустил за секунду до сирены. И с досады швырнул клюшку в борт
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