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Савицкис: Зубов — великий тренер, который выполнял цель. Но семья для человека — главное

Савицкис: Зубов — великий тренер, который выполнял цель. Но семья для человека — главное
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал уход Сергея Зубова с поста главного тренера команды.

«Скажем так, это не было совсем неожиданно. Всё произошло по семейным обстоятельствам, и мне бы не хотелось это комментировать. Но скажу, что Зубов – очень великий тренер, который создал хорошую команду. Мы с ним все подружились. Как вы помните, была поставлена минимальная цель – попасть в плей-офф. И он её фактически выполнял вместе с нами.

Для команды эта цель остаётся и в дальнейшем. А семейные обстоятельства… Семья – это самое главное для человека. Я сказал, что нужно решать вопрос так, как Сергей его видит. В этой ситуации мы просто его поддержали», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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