«Адмирал» обыграл «Амур» и нанёс хабаровчанам четвёртое поражение подряд

Сегодня, 21 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал «Адмирал» из Владивостока и уступил со счётом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
На 15-й минуте гости в большинстве вышли вперёд. Евгений Грачёв и Либор Шулак ассистировали Войтеху Мозику, а на 40-й минуте уже Мозик вместе с Вячеславом Ушениным помогли Либору Гудачеку отличиться в равных составах и увеличить преимущество «Адмирала». На 44-й минуте Радан Ленц отыграл одну шайбу хозяев после передач Михала Йордана и Романа Любимова.
Напомним, перед матчем губернатор Хабаровского края предложил коллеге из Приморского края пари на всю Дальневосточную серию по ходу сезона. По замыслу инициатора маскот команды, которая проиграет в четырёхматчевом противостоянии, должен будет переодеться в свитер соперника на следующую игру.
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