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«Адмирал» обыграл «Амур» и нанёс хабаровчанам четвёртое поражение подряд

«Адмирал» обыграл «Амур» и нанёс хабаровчанам четвёртое поражение подряд
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Сегодня, 21 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал «Адмирал» из Владивостока и уступил со счётом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

На 15-й минуте гости в большинстве вышли вперёд. Евгений Грачёв и Либор Шулак ассистировали Войтеху Мозику, а на 40-й минуте уже Мозик вместе с Вячеславом Ушениным помогли Либору Гудачеку отличиться в равных составах и увеличить преимущество «Адмирала». На 44-й минуте Радан Ленц отыграл одну шайбу хозяев после передач Михала Йордана и Романа Любимова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Мозик (Шулак, Грачёв) – 14:31' (5x4)   0:2 Шулак (Мозик, Ушенин Вячеслав) – 39:11' (5x5)   1:2 Ленц (Йордан, Любимов) – 43:37' (5x5)

Напомним, перед матчем губернатор Хабаровского края предложил коллеге из Приморского края пари на всю Дальневосточную серию по ходу сезона. По замыслу инициатора маскот команды, которая проиграет в четырёхматчевом противостоянии, должен будет переодеться в свитер соперника на следующую игру.

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