Гретцки — о Тарасенко: иногда лучшие сделки — это те, которых вы не совершаете
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об игре форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1).
«Иногда лучшие сделки – это те, которых вы не совершаете. Именно такая получилась у Дага Армстронга в случае с Тарасенко», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир TNT.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, а победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. Она стала для него 36-й в карьере, и он вышел на чистое пятое место по количеству победных шайб.
Напомним, летом хоккеист просил обмен из «Сент-Луиса».
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