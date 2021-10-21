Гретцки — о Тарасенко: иногда лучшие сделки — это те, которых вы не совершаете

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об игре форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1).



«Иногда лучшие сделки – это те, которых вы не совершаете. Именно такая получилась у Дага Армстронга в случае с Тарасенко», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир TNT.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, а победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. Она стала для него 36-й в карьере, и он вышел на чистое пятое место по количеству победных шайб.



Напомним, летом хоккеист просил обмен из «Сент-Луиса».

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