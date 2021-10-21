Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гретцки — о Тарасенко: иногда лучшие сделки — это те, которых вы не совершаете

Гретцки — о Тарасенко: иногда лучшие сделки — это те, которых вы не совершаете
Комментарии

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об игре форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1).

«Иногда лучшие сделки – это те, которых вы не совершаете. Именно такая получилась у Дага Армстронга в случае с Тарасенко», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир TNT.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, а победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. Она стала для него 36-й в карьере, и он вышел на чистое пятое место по количеству победных шайб.

Напомним, летом хоккеист просил обмен из «Сент-Луиса».

Новость по теме
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021