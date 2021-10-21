Кравец: причины называют слабые, здесь нужно выходить и биться в любом состоянии

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
«Мы понимали, что после удачной выездной серии игра с «Адмиралом» будет самой важной. Можно здорово играть на выезде, но вот эти принципиальные игры – самые важные по очкам и по всему. Правда, это только первая игра в битве между командами, у нас есть возможность исправиться.
Можно назвать массу причин такой нашей игры, особенно в первых двух периодах. Но причины называют слабые, здесь нужно выходить и биться в любом состоянии. Играя дома, мы должны были весь матч провести так, как третий период, его мы можем записать себе в актив. Большинство не работает, хотя есть моменты, чтобы забить. Но по-прежнему не хватает завершающего броска.
Конечно, выполнение игрового задания в первом периоде вообще не соответствовало тому, как мы договаривались играть. Второй и третий периоды были получше – и во втором периоде мы владели инициативой, но получили этот гол на контратаке. С одним голом очень сложно выиграть, нужно забивать больше», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.
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