Андриевский: броски на себя ловили, играли самоотверженно. Всех с победой

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Хорошо начали матч, неплохие были отрезки. Потом удаления немного сломали нам игру. Хорошо, что вернулись и забили в первом периоде.

Со второго периода стали немного играть по счёту. Знали, что «Амур» вернулся с Запада, и мы тоже. Было понятно, что сил на всю игру не хватит. Поэтому больше сыграли по счёту. Единственное, в третьем периоде какие-то непонятные у нас были ошибки. Там, где нужно сыграть поспокойнее, мы начинаем суетиться и даём сопернику лишние шансы. А так всех ребят с победой, они сегодня молодцы.

Опять же, много силовых приёмов, броски на себя ловили, играли самоотверженно. Всех с победой», – цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.