КХЛ направила в Роспотребнадзор запрос на проведение матчей в Москве

Континентальная хоккейная лига направила запрос в Роспотребнадзор на проведение матчей регулярного чемпионата в Москве.

«Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун.



На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.