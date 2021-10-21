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«Вегас» заинтересован в обмене Айкела. «Баффало» хочет получить 3 игрока и пик 1-го раунда

«Вегас» заинтересован в обмене Айкела. «Баффало» хочет получить 3 игрока и пик 1-го раунда
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«Вегас Голден Найтс» заинтересован в обмене форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела, сообщил журналист Дэвид Паньотта на YouTube-канале The Fourth Period.

Отмечается, что в качестве компенсации «Баффало» хочет получить нападающих Райлли Смита и Пейтона Кребса, защитника Николаса Хага, а также выбор в первом раунде драфта.

Напомним, ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».

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