«Сочи» расторг соглашение с защитником Дьяковым
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ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с защитником Кириллом Дьяковым.
Как сообщает телеграм-аккаунт клуба, соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.
28-летний защитник перешёл в клуб весной 2021 года, в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».
Также в КХЛ Дьяков выступал за «Торпедо», «Нефтехимик» и «Адмирал».
В настоящий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после 21 сыгранной встречи. В следующей игре подопечные Андрея Назарова встретятся дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в субботу, 23 октября. Начало — в 17:00 мск.
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