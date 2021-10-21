«Сочи» расторг соглашение с защитником Дьяковым

ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с защитником Кириллом Дьяковым.



Как сообщает телеграм-аккаунт клуба, соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.



28-летний защитник перешёл в клуб весной 2021 года, в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».



Также в КХЛ Дьяков выступал за «Торпедо», «Нефтехимик» и «Адмирал».



В настоящий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после 21 сыгранной встречи. В следующей игре подопечные Андрея Назарова встретятся дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в субботу, 23 октября. Начало — в 17:00 мск.