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Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры с перспективой карьерного роста для работы в отделе «Хоккей».

Основные требования к кандидатам: информированность в хоккейных событиях, оперативность, наличие навыков грамотной устной и письменной речи. Знание иностранных языков приветствуется. Наличие опыта работы в спортивной журналистике не требуется.

Предложения и пожелания направлять по электронному адресу:
aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru

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