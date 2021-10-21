Форвард «Виннипега» Шайфли попал под коронавирусный протокол НХЛ

«Виннипег Джетс» объявил, что нападающий клуба Марк Шайфли попал под коронавирусный протокол.



Как сообщает Sportsnet, не обязательно означает, что его тест на COVID-19 положительный.



Теперь Шайфли должен изолироваться как минимум на 10 дней, прежде чем он сможет снова присоединиться к команде.



В двух играх нынешнего сезона НХЛ 29-летний форвард сделал две результативных передачи.



Отметим, что вторник, 19 октября, сообщалось о положительном результате на коронавирус капитана клуба Блейка Уилера. Он вошёл в протокол НХЛ по COVID-19 в понедельник и имеет право вернуться уже 28 октября, игрок будет отсутствовать как минимум в четырёх играх.



В следующем матче «Виннипег» сыграет дома с «Анахаймом» (22 октября).