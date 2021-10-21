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Форвард «Виннипега» Шайфли попал под коронавирусный протокол НХЛ

Форвард «Виннипега» Шайфли попал под коронавирусный протокол НХЛ
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«Виннипег Джетс» объявил, что нападающий клуба Марк Шайфли попал под коронавирусный протокол.

Как сообщает Sportsnet, не обязательно означает, что его тест на COVID-19 положительный.

Теперь Шайфли должен изолироваться как минимум на 10 дней, прежде чем он сможет снова присоединиться к команде.

В двух играх нынешнего сезона НХЛ 29-летний форвард сделал две результативных передачи.

Отметим, что вторник, 19 октября, сообщалось о положительном результате на коронавирус капитана клуба Блейка Уилера. Он вошёл в протокол НХЛ по COVID-19 в понедельник и имеет право вернуться уже 28 октября, игрок будет отсутствовать как минимум в четырёх играх.

В следующем матче «Виннипег» сыграет дома с «Анахаймом» (22 октября).

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