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Форвард «Нью-Джерси» Хьюз получил вывих плеча. Ему не потребуется операция

Форвард «Нью-Джерси» Хьюз получил вывих плеча. Ему не потребуется операция
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«Нью-Джерси Дэвилз» сообщил информацию о состоянии здоровья нападающего Джека Хьюза.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок получил вывих левого плеча в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтлом» (4:2), проведя на льду 7 минут и 42 секунды. Последующая МРТ не выявила серьёзных повреждений, в настоящее время хирургическое вмешательство не требуется.

Хьюз начал физиотерапию под руководством врачей и персонала клуба. На следующей неделе игрок пройдёт повторное обследование. Клуб поместил форварда в список травмированных.

«Дэвилз» набрали четыре очка после двух встреч регулярного чемпионата-2021/2022, одержав две победы. В следующем матче «дьяволы» сыграют дома с «Вашингтоном», игра состоится 22 октября, начало — в 2:00 мск.

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