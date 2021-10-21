Комментатор ESPN: куплю всем болельщикам пива, если на игре «Баффало» будут полные трибуны

Комментатор ESPN Джон Буччигросс пообещал купить всем болельщикам по пиву, если на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге в Баффало, где местный клуб сыграет с «Бостоном», будет максимальная посещаемость.
«Вперёд, фанаты «Баффало». Если на матче с «Бостоном» соберутся полные трибуны, то с меня всем по пиву! А себе возьму бурбон», — написал Буччигросс в «Твиттере».
Отметим, что вместимость арены «Кибэнк-Центр» в Баффало составляет 19 070 зрителей.
В нынешнем сезоне лучшая посещаемость на домашнем матче «Сэйбрз» была зафиксирована в игре с «Монреалем» – 8 467 зрителей.
Отметим, что «Баффало» выдал лучший старт в сезоне с 2008 года.
Ранее «Сэйбрз» выиграли у «Монреаль Канадиенс» (5:1), «Аризоны Койотс» (2:1) и «Ванкувер Кэнакс» (5:2).
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