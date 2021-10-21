Хафизуллин — в составе «Салавата Юлаева» на матч с ЦСКА

ЦСКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе гостей первую игру с 23 сентября проведёт защитник Динар Хафизуллин, восстановившийся после травмы.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Киселевич — Гилмор, Гуськов -Андронов — Попов;
Нестеров — Блажиевский, Окулов — Каменев — Плотников;
Сведберг — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Григоренко;
Полтатов, Ибрагимов — Соркин — Карнаухов — Хулапов.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Метсола);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Плэтт — Хохряков — Санников;
Зубарев — Бирюков, Башкиров — Картаев — Пустозёров.
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