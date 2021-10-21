Хафизуллин — в составе «Салавата Юлаева» на матч с ЦСКА

ЦСКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе гостей первую игру с 23 сентября проведёт защитник Динар Хафизуллин, восстановившийся после травмы.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);



Киселевич — Гилмор, Гуськов -Андронов — Попов;

Нестеров — Блажиевский, Окулов — Каменев — Плотников;

Сведберг — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Григоренко;

Полтатов, Ибрагимов — Соркин — Карнаухов — Хулапов.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Метсола);



Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Мухамадуллин, Плэтт — Хохряков — Санников;

Зубарев — Бирюков, Башкиров — Картаев — Пустозёров.