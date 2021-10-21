Сошников: основное сейчас — не слишком много думать на льду. За день я не выучу тактику

Новичок «Авангарда» Никита Сошников рассказал о первых впечатлениях от пребывания в клубе.



«Со всеми поздоровался, всех поприветствовал, кого знаю: Володю Жаркова, Ваню Телегина… Большинство ребят знаю в команде, всё нормально. Для меня основное сейчас – не думать слишком много на льду, а просто играть. За день же тактику я не выучу, не пойму её. Если буду слишком много думать, буду вне игры находиться. Так что просто буду играть и использовать свои сильные качества.



У тренера много нюансов, которые я уже подзабыл, хотя проходил в Северной Америке. Это интересно всё, понимаешь, почему это даёт плоды», — сказал игрок на официальном YouTube-канале «Авангарда».



Напомним, 28-летнего хоккеиста обменяли из ЦСКА. Взамен московский клуб получил защитника Илью Дервука и права на нападающего Всеволода Гайдамака.