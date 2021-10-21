Гусев забросил первую шайбу за СКА после возвращения в Россию

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и китайским «Куньлунем». На 15-й минуте встречи счёт 4:0 в пользу хозяев.



На 12-й минуте свою первую шайбу после возвращения забросил российский нападающий Никита Гусев. Ему ассистировал Иван Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, 12 октября СКА объявил о подписании контракта с Гусевым до конца сезона-2021/2022. В 2019 году хоккеист уехал из санкт-петербургского клуба в НХЛ, а с текущего лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.