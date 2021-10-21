Гендиректор «Авангарда» — о Хартли: могут быть сложности, но в нём нет никаких сомнений

Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне, а также рассказал о доверии главному тренеру клуба Бобу Хартли.



«Команда существенно обновилась, поэтому определённые сложности были прогнозируемы. Сейчас у нас шесть побед подряд, команда набирает ход, и мы смотрим в будущее с оптимизмом. Идёт нормальный рабочий процесс. Сомнения в Хартли? Никаких сомнений нет, человек выиграл всё и везде. Могут быть сбои, могут быть сложности. Всё требует времени, но в целом нормальная рабочая ситуация», — приводит слова Белых «РИА Новости Спорт».



«Авангард» занимает в настоящий момент пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 19 встреч.