Гендиректор «Авангарда» — о Хартли: могут быть сложности, но в нём нет никаких сомнений
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Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне, а также рассказал о доверии главному тренеру клуба Бобу Хартли.
«Команда существенно обновилась, поэтому определённые сложности были прогнозируемы. Сейчас у нас шесть побед подряд, команда набирает ход, и мы смотрим в будущее с оптимизмом. Идёт нормальный рабочий процесс. Сомнения в Хартли? Никаких сомнений нет, человек выиграл всё и везде. Могут быть сбои, могут быть сложности. Всё требует времени, но в целом нормальная рабочая ситуация», — приводит слова Белых «РИА Новости Спорт».
«Авангард» занимает в настоящий момент пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 19 встреч.
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