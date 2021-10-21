«Металлург» в овертайме обыграл в гостях «Йокерит», отыгравшись с 0:3

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над финским «Йокеритом» со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
Счёт во встрече на 19-й минуте открыл защитник Никлас Фриман, ему ассистировали Томми Кивистё и Ханнес Бьёрнинен. Удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки на 27-й минуте в большинстве Филип Хольм. Голевую передачу отдали Брайан О’Нилл и Ииро Пакаринен.
На 36-й минуте третью шайбу «Йокерита» забросил Петтери Линдбом, ассистенты – Пакаринен и Йон Норман.
На последней минуте второго периода одну шайбу в составе «Металлурга» отыграл защитник Артём Земчёнок, голевой пас отдал Егор Коробкин. Вторую шайбу гостей забросил на 41-й минуте в большинстве Максим Карпов с передачи от Линуса Хультстрёма и Юхо Олхинуоры.
На 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» сравнял счёт Филипп Майе, в голевой атаке также поучаствовали Максим Карпов и Николай Голдобин. Вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел на 47-й минуте канадский форвард Брендан Лайпсик.
«Йокерит» восстановил равновесие в счёте на 51-й минуте, отличился Теэму Турунен, ассистенты — Маркус Хянникяйнен и Кивистё.
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Линус Хультстрём.
- 21 октября 2021
-
20:56
-
20:47
-
20:22
-
20:06
-
19:51
-
19:41
-
19:14
-
18:47
-
18:32
-
18:02
-
18:00
-
17:52
-
17:27
-
17:12
-
16:57
-
16:40
-
16:30
-
16:21
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:30
-
14:18
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:16
-
11:56
-
11:35
-
11:27
-
11:02
-
10:46