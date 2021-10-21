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«Металлург» в овертайме обыграл в гостях «Йокерит», отыгравшись с 0:3

«Металлург» в овертайме обыграл в гостях «Йокерит», отыгравшись с 0:3
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Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над финским «Йокеритом» со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Счёт во встрече на 19-й минуте открыл защитник Никлас Фриман, ему ассистировали Томми Кивистё и Ханнес Бьёрнинен. Удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки на 27-й минуте в большинстве Филип Хольм. Голевую передачу отдали Брайан О’Нилл и Ииро Пакаринен.

На 36-й минуте третью шайбу «Йокерита» забросил Петтери Линдбом, ассистенты – Пакаринен и Йон Норман.

На последней минуте второго периода одну шайбу в составе «Металлурга» отыграл защитник Артём Земчёнок, голевой пас отдал Егор Коробкин. Вторую шайбу гостей забросил на 41-й минуте в большинстве Максим Карпов с передачи от Линуса Хультстрёма и Юхо Олхинуоры.

На 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» сравнял счёт Филипп Майе, в голевой атаке также поучаствовали Максим Карпов и Николай Голдобин. Вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел на 47-й минуте канадский форвард Брендан Лайпсик.

«Йокерит» восстановил равновесие в счёте на 51-й минуте, отличился Теэму Турунен, ассистенты — Маркус Хянникяйнен и Кивистё.

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Линус Хультстрём.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 5
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фриман (Кивистё, Бьёрнинен) – 18:24' (5x5)   2:0 Хольм (О'Нилл, Пакаринен) – 26:52' (5x4)   3:0 Линдбом (Пакаринен, Норман) – 35:30' (5x5)   3:1 Земчёнок (Коробкин) – 39:31' (5x5)   3:2 Карпов (Хультстрём, Олкинуора) – 40:44' (5x4)   3:3 Майе (Карпов, Голдобин) – 42:13' (5x4)   3:4 Лайпсик – 46:44' (5x5)   4:4 Турунен (Хянникяйнен, Кивистё) – 49:22' (5x5)   4:5 Хультстрём (Голдобин) – 61:21' (3x3)
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