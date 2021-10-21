«Металлург» в овертайме обыграл в гостях «Йокерит», отыгравшись с 0:3

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над финским «Йокеритом» со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



Счёт во встрече на 19-й минуте открыл защитник Никлас Фриман, ему ассистировали Томми Кивистё и Ханнес Бьёрнинен. Удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки на 27-й минуте в большинстве Филип Хольм. Голевую передачу отдали Брайан О’Нилл и Ииро Пакаринен.



На 36-й минуте третью шайбу «Йокерита» забросил Петтери Линдбом, ассистенты – Пакаринен и Йон Норман.



На последней минуте второго периода одну шайбу в составе «Металлурга» отыграл защитник Артём Земчёнок, голевой пас отдал Егор Коробкин. Вторую шайбу гостей забросил на 41-й минуте в большинстве Максим Карпов с передачи от Линуса Хультстрёма и Юхо Олхинуоры.



На 43-й минуте в ситуации «пять на четыре» сравнял счёт Филипп Майе, в голевой атаке также поучаствовали Максим Карпов и Николай Голдобин. Вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел на 47-й минуте канадский форвард Брендан Лайпсик.



«Йокерит» восстановил равновесие в счёте на 51-й минуте, отличился Теэму Турунен, ассистенты — Маркус Хянникяйнен и Кивистё.



Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Линус Хультстрём.