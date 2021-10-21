«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, переиграв в гостях ЦСКА

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).



На 7-й минуте в большинстве первую шайбу в матче забросил защитник ЦСКА Артём Сергеев. Владислав Каменев от борта сделал поперечный перевод на левый край, Сергеев подстроился и зарядил в нижний угол. На 19-й минуте ответный гол забил в большинстве Александр Кадейкин. Шакир Мухамадуллин сделал передачу на левый край, Кадейкин продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу в дальний угол.



Вперёд «Салават» вышел на 27-й минуте, в ситуации «пять на четыре» забросил Маркус Гранлунд. Уфимцы разыграли на левом фланге, Хартикайнен сделал пас в центр, а Гранлунд с кистей запустил шайбу в верхний угол ворот.



На 42-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий ЦСКА Антон Слепышев, ему ассистировали Константин Окулов и Никита Нестеров. На 49-й минуте гости снова вышли вперёд благодаря усилиям Сакари Маннинена, который легко убежал от Сведберга, вылез на ворота и протолкнул шайбу мимо Федотова. Ассистенты – Хартикайнен и Григорий Панин.