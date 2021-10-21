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«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», поднявшись на седьмое место в Западной конференции

«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», поднявшись на седьмое место в Западной конференции
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Московский «Спартак» обыграл подмосковный «Витязь» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). Игра состоялась в Подольске на стадионе «Витязь».

Шведский защитник красно-белых Тим Хед открыл счёт на 31-й минуте встречи, голевую передачу отдали Александр Хохлачёв и Йори Лехтеря. Удвоил преимущество «Спартака» в большинстве на 33-й минуте Эмиль Петтерссон, ассистенты – Лехтеря и Хед.

Через 40 секунд третья шайба влетела в ворота «Витязя». Отличился Андрей Локтионов, которому отдали результативный пас Хохлачёв и Брынцев.

На 37-й минуте одну шайбу хозяев отыграл нападающий Иван Зинченко, автор передачи – Егор Зубов. Ещё один гол «Витязь» забил на 41-й минуте в ситуации «пять на четыре», отметился Нико Оямяки, ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.

На 57-й минуте четвёртую шайбу «Спартака» забросил Джейк Виртанен. Заключительный гол был забит на последней минуте в пустые ворота, отличился Сергей Широков.

«Спартак» после 20 матчей набрал 22 очка, поднявшись на седьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 11-й строчке Запада, имея в своём активе 16 баллов после 20 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Хед (Хохлачёв, Лехтеря) – 30:28' (5x5)   0:2 Петтерссон (Лехтеря, Хед) – 32:25' (5x4)   0:3 Локтионов (Хохлачёв, Брынцев) – 33:09' (5x5)   1:3 Зинченко (Зубов) – 36:48' (5x5)   2:3 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен) – 40:27' (5x4)   2:4 Швырёв – 56:08' (5x5)   2:5 Широков (Локтионов, Ержабек) – 59:37' (en)
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