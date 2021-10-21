«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», поднявшись на седьмое место в Западной конференции

Московский «Спартак» обыграл подмосковный «Витязь» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). Игра состоялась в Подольске на стадионе «Витязь».



Шведский защитник красно-белых Тим Хед открыл счёт на 31-й минуте встречи, голевую передачу отдали Александр Хохлачёв и Йори Лехтеря. Удвоил преимущество «Спартака» в большинстве на 33-й минуте Эмиль Петтерссон, ассистенты – Лехтеря и Хед.



Через 40 секунд третья шайба влетела в ворота «Витязя». Отличился Андрей Локтионов, которому отдали результативный пас Хохлачёв и Брынцев.



На 37-й минуте одну шайбу хозяев отыграл нападающий Иван Зинченко, автор передачи – Егор Зубов. Ещё один гол «Витязь» забил на 41-й минуте в ситуации «пять на четыре», отметился Нико Оямяки, ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.



На 57-й минуте четвёртую шайбу «Спартака» забросил Джейк Виртанен. Заключительный гол был забит на последней минуте в пустые ворота, отличился Сергей Широков.



«Спартак» после 20 матчей набрал 22 очка, поднявшись на седьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 11-й строчке Запада, имея в своём активе 16 баллов после 20 встреч.