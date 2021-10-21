СКА разгромил дома «Куньлунь». Гусев набрал четыре очка

Санкт-петербуржский СКА разгромно обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:0 (4:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



Счёт в матче на четвёртой минуте открыл защитник Даниил Пыленков, голевую передачу отдали Андрей Кузьменко и Юрий Паутов. На 7-й минуте удвоил преимущество подопечных Валерия Брагина форвард Линден Вей с паса Марата Хуснутдинова и Никиты Гусева.



На 12-й минуте свою первую шайбу после возвращения в Россию забросил Никита Гусев, результативный пас отдал Иван Морозов. На 15-й минуте Вей оформил дубль, ассистенты – Данила Моисеев и Мэт Робинсон.



Пятую шайбу СКА забросил на 41-й минуте Иван Морозов с передачи Гусева. Ещё одну шайбу хозяева забросили на 45-й минуте, в большинстве забил Йоонас Кемппайнен. Голевой пас отдали Гусев и Робинсон.



На последней минуте встречи Кемппайнен оформил дубль в большинстве.