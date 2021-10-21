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СКА разгромил дома «Куньлунь». Гусев набрал четыре очка

СКА разгромил дома «Куньлунь». Гусев набрал четыре очка
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Санкт-петербуржский СКА разгромно обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:0 (4:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл защитник Даниил Пыленков, голевую передачу отдали Андрей Кузьменко и Юрий Паутов. На 7-й минуте удвоил преимущество подопечных Валерия Брагина форвард Линден Вей с паса Марата Хуснутдинова и Никиты Гусева.

На 12-й минуте свою первую шайбу после возвращения в Россию забросил Никита Гусев, результативный пас отдал Иван Морозов. На 15-й минуте Вей оформил дубль, ассистенты – Данила Моисеев и Мэт Робинсон.

Пятую шайбу СКА забросил на 41-й минуте Иван Морозов с передачи Гусева. Ещё одну шайбу хозяева забросили на 45-й минуте, в большинстве забил Йоонас Кемппайнен. Голевой пас отдали Гусев и Робинсон.

На последней минуте встречи Кемппайнен оформил дубль в большинстве.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пыленков (Кузьменко, Паутов) – 03:42' (5x5)   2:0 Вей (Хуснутдинов, Гусев) – 06:05' (5x4)   3:0 Гусев (Морозов) – 11:49' (5x5)   4:0 Вей (Моисеев, Робинсон) – 14:32' (5x5)   5:0 Морозов (Гусев) – 40:58' (5x5)   6:0 Кемппайнен (Гусев, Робинсон) – 44:43' (5x4)   7:0 Кемппайнен (Вей, Хуснутдинов) – 59:28' (5x3)
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