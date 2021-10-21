«Вегас» отозвал защитника Мироманова из АХЛ. Он набрал 4 очка за 2 игры в фарм-клубе

«Вегас Голден Найтс» отозвал российского защитника Даниила Мироманова из фарм-клуба, сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.



24-летний хоккеист был отправлен в АХЛ в «Хендерсон Силвер Найтс» 7 октября. Мироманов провёл две игры в лиге и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».



Во время предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем, после которого его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.



«Вегас» в настоящий момент набрал два очка после трёх встреч. В следующем матче «рыцари» сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз». Игра пройдёт в субботу, 23 октября. Начало — в 5:00 мск.