Занатта — о 0:7 со СКА: забили гол, но его отменили. Мы разозлили льва, и это аукнулось

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта подвёл итоги встречи со СКА (0:7).



«У нас были хорошие три смены, мы забили. Но гол отменили. Мы разозлили льва, и это нам аукнулось. Санкт-Петербург – замечательный город, всегда приятно сюда вернуться. А СКА – отличная команда. Но я также работал в Высшей лиге с «Динамо». Это хоккейный город, а «Ледовый дворец» — особенное место. К сожалению, не самая запоминающаяся игра, но отличное место.



Было сложно с эмоциональной точки зрения вернуться в игру, потому что мы провели хороший старт. Как я уже сказал, мы разбудили льва, а ему не надо много времени. Они моментально отреагировали, забили в следующей смене. Как только эта команда получает импульс, ей очень сложно противостоять. Мы приложили усилия, но они были несравнимыми.



Если бы гол засчитали, это придало бы нам импульс. Но кто знает, как бы всё закончилось. Мы здраво себя оцениваем. Это СКА, команда, которая борется за чемпионство», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.