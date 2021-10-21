Лямся: довольны победой над ЦСКА. «Салават» набрал 7 очков из 8 на выезде с топ-клубами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:2).



«Если брать в целом итоги выездной серии, то мы набрали семь очков из восьми возможных в матчах с топовыми соперниками. Мы очень довольны, что одержали сегодня победу. Неплохо начали встречу, показывали тот хоккей, который требовали от команды, но затем получили удаление и соперник этим воспользовался, набрал обороты. Однако мы сумели вернуться в игру, забросили очень важную шайбу в большинстве. Вели в одну шайбу, но соперник сравнял счёт. Мне понравилось, что мы сумели показать характер. В непростом матче проявили волевые качества и одержали победу. Отмечу игру Шарыченкова, который играл против своей бывшей команды, он выступил на отличном уровне.



Что касается Хафизуллина, то он здорово вошёл в игру, несмотря на то, что пропустил длительный период. Он очень умный игрок с хорошим катанием, сегодня он хорошо действовал. Коледов – большая часть нашей команды, настоящий боец и воин, сегодня играл на высоком уровне, который демонстрирует в каждом матче.



Начнём с того, что по сравнению с прошлым сезоном финская тройка не так много времени вместе играла, в том числе на предсезонке. Если говорить о сегодняшнем матче, то эта тройка организовала гол в большинстве и победную шайбу. Хартикайнен в прекрасной форме. Напомню, хоккей – командный вид спорта. Важно, как действует вся линия.



Дисциплина в принципе неплохая, но нужно поработать над тем, чтобы исключить ненужные удаления. Таких соперников сложно победить, если у тебя будет плохая дисциплина.



Как подбирал пару для Хафизуллина? Почему поставил его именно с Ларсеном? Как я вижу, ребята здорово друг друга дополняют. У них класный хоккейный айкью, поэтому они и выходят в одной паре.



Решение по вратарю принимаю я. Что касается появления Шарыченкова сегодня, то это обычная ротация, потому что у нас два прекрасных голкипера. Нужно держать их в игровом тонусе.



Шарыченков допустил ошибку в эпизоде с первой пропущенной шайбой? Сложно ответить, надо видео посмотреть. Но отмечу большинство соперника, они неплохо шайбу разыгрывали», — цитирут Лямся пресс-служба клуба.