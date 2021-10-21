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Кудашов — о матче с «Нефтехимиком»: тяжёлая игра, какая по счёту. Были немного несвежими

Кудашов — о матче с «Нефтехимиком»: тяжёлая игра, какая по счёту. Были немного несвежими
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:0).

«Тяжёлая игра, какая уже по счёту… Были немного несвежими. Но благодарен ребятам за самоотдачу, за движение, которое показали. Вратарь в нужный момент подтащил. Дисциплина была — всего два удаления за игру. Довольны двумя очками. Единственное, большинство хотелось бы получше. Не очень удачно действовали.

Что с Педаном? Повреждение получил. Какая сложность — не могу сказать», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 28 очков после 20 матчей.

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