Кудашов — о матче с «Нефтехимиком»: тяжёлая игра, какая по счёту. Были немного несвежими

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:0).



«Тяжёлая игра, какая уже по счёту… Были немного несвежими. Но благодарен ребятам за самоотдачу, за движение, которое показали. Вратарь в нужный момент подтащил. Дисциплина была — всего два удаления за игру. Довольны двумя очками. Единственное, большинство хотелось бы получше. Не очень удачно действовали.



Что с Педаном? Повреждение получил. Какая сложность — не могу сказать», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.



«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 28 очков после 20 матчей.

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