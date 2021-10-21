Миронов: «Витязь» потрепал нам нервы, давил. Игра понравилась — хороший получился матч
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (5:2).
«В первую очередь, хочу поздравить с победой всех наших болельщиков. Игра понравилась – хороший получился матч. Нам удалось забить первыми и уйти в отрыв – затем, немного потеряли концентрацию. Соперник этим воспользовался и забил два гола. Да, потрепали нам нервы, соперник давил. Но наши ребята – молодцы, не сломались, перетерпели и довели матч до победы», — приводит слова Миронова официальный сайт красно-белых.
После этой победы «Спартак» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые набрали 22 очка после 20 сыгранных встреч.
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