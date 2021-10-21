Кадейкин: если сейчас думать об Олимпиаде, то это скажется плохо. Давайте идти постепенно

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Боевая игра, нужная победа. Много борьбы, через не могу. Больше нацеленности на ворота. Нельзя сказать, что был провал по игре. Где-то играли академично. Сейчас черновые шайбы забиваем.



В чём отличие ЦСКА от прошлогоднего? Не хочу сравнивать, это не наше дело.



С чем была связана череда из трёх поражений до матча с «Металлургом» и «Трактором»? Частично ответил, где-то действовали вальяжно, думали, что легко пройдём. Изменили это. Плюс было много травм, ушли скорости прежние.



Задумываюсь о поездке на Олимпиаду? Если сейчас думать о Пекине, потом всё скажется плохо на следующих играх. Надо работать в каждом матче, неизвестно, что будет дальше. Давайте постепенно пойдём», – приводит слова Кадейкина «Горобзор.Ру».