Овечкин продлил результативную серию до 4 матчей. Он набирает очки в каждой игре сезона

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

На экваторе первой двадцатиминутки отличиться удалось 30-летнему российскому защитнику «столичных» Дмитрию Орлову, удачно подключившемуся к атаке гостей. Он оказался расторопнее всех у чужого пятака и сумел отправить шайбу в ворота Скотта Уэджвуда.

Отметим, что результативные передачи на свой счёт записали 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его соотечественник Евгений Кузнецов.

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Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до четырёх матчей – она началась с первого матча текущего сезона НХЛ. На его счету уже четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи при показателе полезности «+5».