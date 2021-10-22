Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин продлил результативную серию до 4 матчей. Он набирает очки в каждой игре сезона

Овечкин продлил результативную серию до 4 матчей. Он набирает очки в каждой игре сезона
Комментарии

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

На экваторе первой двадцатиминутки отличиться удалось 30-летнему российскому защитнику «столичных» Дмитрию Орлову, удачно подключившемуся к атаке гостей. Он оказался расторопнее всех у чужого пятака и сумел отправить шайбу в ворота Скотта Уэджвуда.

Отметим, что результативные передачи на свой счёт записали 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его соотечественник Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до четырёх матчей – она началась с первого матча текущего сезона НХЛ. На его счету уже четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи при показателе полезности «+5».

Новый рубеж Овечкина в НХЛ! Выбил уже 1200 матчей и летит к рекорду России Новый рубеж Овечкина в НХЛ! Выбил уже 1200 матчей и летит к рекорду России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021