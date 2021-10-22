Орлов, Кузнецов и Овечкин забили полностью русский гол в матче «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

На экваторе первой двадцатиминутки отличиться удалось 30-летнему российскому защитнику «столичных» Дмитрию Орлову, удачно подключившемуся к атаке гостей. Он оказался расторопнее всех у чужого пятака и сумел отправить шайбу в ворота Скотта Уэджвуда.

Отметим, что результативные передачи на свой счёт записали 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его соотечественник Евгений Кузнецов. Таким образом, они забросили первую полностью русскую шайбу в текущем сезоне НХЛ.

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