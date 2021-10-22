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29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Коламбусу» в овертайме

29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Коламбусу» в овертайме
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Коламбус» отличились Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер, а за «Айлендерс» забрасывали Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал. Победу хозяевам в этой игре принёс точный бросок финского форварда Патрика Лайне в овертайме.

25-летний российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 22.43 на льду отметился результативной передачей и завершил игру с «+1» в графе полезности. У него уже три ассиста в четырёх матчах. 20-летний российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов за 10.03 на льду нанёс лишь 4 броска в створ.

Ворота «Айлендерс» в этой игре защищал Илья Сорокин – у него 29 сейвов после 32 бросков, в то время, как у его визави из «Коламбуса» Элвиса Мерзликина – 34 из 36.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Мейфилд – 30:35' (5x5)   1:1 Дженнер (Бьёркстранд, Ворачек) – 38:00' (5x4)   2:1 Силлинджер (Гавриков, Бьёркстранд) – 38:33' (5x5)   2:2 Барзал (Добсон, Мартин) – 45:03' (5x5)   3:2 Лайне (Веренски, Бьёркстранд) – 61:49' (3x3)
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