«Флорида» обыграла «Колорадо», у Бобровского 30 сейвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Антон Лунделль. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 31 броска.

За «Колорадо» единственный гол забил Микко Рантанен. Российский форвард Михаил Мальцев за 11.09 на льду сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Эта победа стала для «Пантерз» четвёртой подряд, команда идёт без поражений. Следующий матч «Флорида» проведёт 24 октября на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Колорадо» в этот же день на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».