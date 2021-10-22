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Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ

Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» отдал две результативные передачи, набрав 1328 очков в рейтинге результативности игроков.

Таким образом, Овечкин вышел на 32-е место за всю историю. В его активе стало 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге. Россиянин обошёл Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков). Отметим, на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, у него 1335 очков.

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси» принимал на своём льду «Вашингтон». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1. В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Янне Куокканен.

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