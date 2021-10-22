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«Виннипег» одержал первую победу в сезоне, у Свечникова результативная передача

«Виннипег» одержал первую победу в сезоне, у Свечникова результативная передача
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Джош Моррисси и Кайл Коннор (2). Российский форвард «Джетс» Евгений Свечников за 13.01 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». За «Дакс» единственный гол забил Трой Терри.

Эта победа стала для «Джетс» первой в сезоне, ранее команда потерпела три поражения подряд. Следующий матч чемпионата «Джетс» проведут дома 24 октября с «Нэшвилл Предаторз», а «Анахайм» в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) – 02:46' (5x4)   1:1 Дюбуа (Коннор, Свечников) – 04:10' (5x5)   2:1 Копп (Шмидт, Штястны) – 21:01' (5x5)   3:1 Моррисси (Шмидт, Дюбуа) – 41:30' (5x4)   4:1 Коннор – 57:11' (en)   5:1 Коннор – 58:46' (5x5)

Ранее в рамках игрового дня «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0. В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Гудбрансон) – 10:06' (5x5)   0:2 Манджапане (Гудбрансон, Дюбе) – 14:33' (5x5)   0:3 Ткачук (Годро) – 57:42' (en)
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