«Виннипег» одержал первую победу в сезоне, у Свечникова результативная передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Джош Моррисси и Кайл Коннор (2). Российский форвард «Джетс» Евгений Свечников за 13.01 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». За «Дакс» единственный гол забил Трой Терри.
Эта победа стала для «Джетс» первой в сезоне, ранее команда потерпела три поражения подряд. Следующий матч чемпионата «Джетс» проведут дома 24 октября с «Нэшвилл Предаторз», а «Анахайм» в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».
Ранее в рамках игрового дня «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0. В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.
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