«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон, Таннер Пирсон, Брок Бёзер и Конор Гарланд. За «Чикаго» единственный гол забил Алекс Дебринкэт.

Таким образом, «Блэкхоукс» терпят пятое поражение подряд на старте сезона НХЛ. Ранее «Чикаго» уступил «Колорадо» (2:4), «Нью-Джерси» (3:4, ОТ), «Питтсбургу» (2:5) и «Айлендерс» (1:4).

Следующий матч «Чикаго» проведёт 25 октября дома с «Детройт Ред Уингз», а «Ванкувер» 24 октября в гостях сыграет с «Сиэтл Кракен».

Также в рамках игрового дня «Виннипег» обыграл «Анахайм» со счётом 5:1, а «Нэшвилл» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3.