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«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона

«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон, Таннер Пирсон, Брок Бёзер и Конор Гарланд. За «Чикаго» единственный гол забил Алекс Дебринкэт.

Таким образом, «Блэкхоукс» терпят пятое поражение подряд на старте сезона НХЛ. Ранее «Чикаго» уступил «Колорадо» (2:4), «Нью-Джерси» (3:4, ОТ), «Питтсбургу» (2:5) и «Айлендерс» (1:4).

Следующий матч «Чикаго» проведёт 25 октября дома с «Детройт Ред Уингз», а «Ванкувер» 24 октября в гостях сыграет с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дикинсон (Хаймор, Хёгландер) – 06:36' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 08:26' (5x4)   1:2 Пирсон (Хьюз, Гарланд) – 29:55' (5x5)   1:3 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 48:21' (5x3)   1:4 Гарланд (Пулман, Майерс) – 58:58' (en)

Также в рамках игрового дня «Виннипег» обыграл «Анахайм» со счётом 5:1, а «Нэшвилл» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3.

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