Игорь Шестёркин лидирует в регулярном чемпионате НХЛ по проценту отражённых бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Баркли Гудроу. Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой вратарь Александр Георгиев на лёд не выходил.
25-летний Шестёркин одержал третью победу в нынешнем сезоне НХЛ при одном поражении в овертайме. На данный момент российский вратарь ни разу в этом чемпионате не пропускал больше трёх шайб за матч. Благодаря этому Игорь занимает первое место в лиге по проценту отражённых бросков — 95,3. Следом располагается Элвис Мерзликинс из «Коламбуса» (94,7 %). Топ-3 замыкает голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (94,4).
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