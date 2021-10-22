Овечкин на одном колене эффектно обыграл соперника и отдал передачу на Кузнецова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин на одном колене обыграл соперника и отдал передачу на Евгения Кузнецова. При этом эпизод не завершился взятием ворот.

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Встреча завершилась уверенной победой «Вашингтона» со счётом 4:1. В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Янне Куокканен.

Овечкин отдал две результативные передачи, набрав 1328 очков в рейтинге результативности игроков. Таким образом, капитан «Кэпиталз» вышел на 32-е место по результативности за всю историю. В его активе стало 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге. Россиянин обошёл Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков). Отметим, на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, у него 1335 очков.