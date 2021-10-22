«Эдмонтон» разгромил «Аризону», одержав четвёртую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Зак Хайман (2) и Коннор Макдэвид (2). За «Аризону» единственный гол забил Дайсин Мэйо. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин за 17.36 на льду результативных действий не совершил.

Эта победа стала для «Эдмонтона» четвёртой подряд в сезоне, в то время как для «Аризоны» это поражение также стало четвёртым подряд. Следующий матч «Ойлерз» проведут на выезде 23 октября с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» 24 октября примет «Нью-Йорк Айлендерс».

Также в рамках игрового дня «Виннипег» обыграл «Анахайм» со счётом 5:1, а «Нэшвилл» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3.