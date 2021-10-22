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«Эдмонтон» разгромил «Аризону», одержав четвёртую победу подряд

«Эдмонтон» разгромил «Аризону», одержав четвёртую победу подряд
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Зак Хайман (2) и Коннор Макдэвид (2). За «Аризону» единственный гол забил Дайсин Мэйо. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин за 17.36 на льду результативных действий не совершил.

Эта победа стала для «Эдмонтона» четвёртой подряд в сезоне, в то время как для «Аризоны» это поражение также стало четвёртым подряд. Следующий матч «Ойлерз» проведут на выезде 23 октября с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» 24 октября примет «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Кассиан, Бушар) – 18:02' (5x5)   0:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 26:31' (4x5)   0:3 Макдэвид (Пульюярви, Бэрри) – 28:53' (5x5)   1:3 Мэйо (Дзингел, Лэдд) – 41:25' (5x5)   1:4 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 49:05' (5x4)   1:5 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 50:58' (5x4)

Также в рамках игрового дня «Виннипег» обыграл «Анахайм» со счётом 5:1, а «Нэшвилл» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3.

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