Юдин: если СКА выиграет конференцию с самой молодой командой в лиге, это будет сюрпризом

Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года и экс-защитник СКА Александр Юдин прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне КХЛ.
«СКА разгромил „Куньлунь“ — 7:0 и ушёл в отрыв в споре лучших команд Западной конференции. Сюрприз? Для меня — да. Всё-таки в этом сезоне родной клуб сделал ставку на молодёжь, наигрывается много ребят, которые родились в 2000-м году и позже. Если с самой молодой командой в лиге СКА выиграет конференцию, это однозначно будет сюрпризом. И вызовом для конкурентов.
Нравится команда в тактическом плане. Армейцы играют мобильно, компактно, — пятёрка в обороне, минимум четверо в атаке. Много точно такого же хоккея вижу в НХЛ, где никто не отсиживается в обороне, все летят в нападение. А вот в КХЛ в целом большинство команд всё-таки действует от защиты.
Быстро адаптируется Гусев. В последних матчах с „Йокеритом“ и „Куньлунем“ его связка с молодым Морозовым вылядела угрожающе. Гусев — большой мастер, я уже говорил о том, что он пригодится и для „плана А“, и для „плана Б“ олимпийской сборной России.
Морозов мне тоже нравится, видно, что ссылка в „СКА-Неву“ была воспринята правильно. Она очистила талантливому центру голову, дала импульс для роста. Всё верно, молодых надо отрезвлять.
Мне кажется, ЦСКА немного запутался в том, в какой хоккей хочет играть. Я так понял, летом было стремление открыться и действовать активно, но на старте оно не сработало. Теперь армейцы Москвы пытаются играть в свой прошлогодний, достаточно оборонительный хоккей, но и эта система ушла.
Вчера Уфа выиграла в Москве на классе. После 21 матча у ЦСКА уже девять поражений, удивительно!
На Западе есть ещё московское „Динамо“, „Локомотив“ и „Йокерит“? Да, эти команды стартовали в свою силу, идут в четвёрке. Но если у СКА бегут все четыре звена, то у „Динамо“ и, например, „Локомотива“ — два-три. Моё мнение: их резерв — в глубине состава, в доверии молодёжи», — цитирует Юдина Russia-Hockey.
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