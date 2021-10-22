У Овечкина 8 очков в четырёх стартовых матчах сезона. Больше было только в 2009 году
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, проведя на льду 19 минут 50 секунд, отметился двумя результативными передачами, набрав «+2» по показателю полезности.
Нападающий набрал 8 (4+4) очков в четырёх первых матчах регулярного сезона НХЛ-2021/2022. Большее количество результативных баллов Овечкин набрал лишь в 2009 году, тогда у него было 9 (5+4) очков.
Также он набрал 1328 очков в рейтинге результативности игроков, выйдя на 32-е место за всю историю. В его активе 1201 матч в лиге.
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