Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Аризоны» забил гол в 1-й игре в НХЛ. Он ждал дебюта в лиге на протяжении 7 лет

Защитник «Аризоны» забил гол в 1-й игре в НХЛ. Он ждал дебюта в лиге на протяжении 7 лет
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Дайсин Мэйо на 42-й минуте. Этот матч стал первым для игрока в НХЛ. 25-летний защитник был задрафтован «Аризоной» на драфте 2014 года в пятом раунде под общим 133-м номером.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ранее Мэйо несколько лет выступал за фарм клуб «Койотс» в АХЛ — «Тусон Роудраннерс».

Следующий матч «Аризона» проведёт в воскресенье, 24 октября, дома сыграв с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало — в 4:00 по московскому времени. В настоящий момент «Койотс» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в четырёх встречах набрав один балл.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021