Защитник «Аризоны» забил гол в 1-й игре в НХЛ. Он ждал дебюта в лиге на протяжении 7 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Дайсин Мэйо на 42-й минуте. Этот матч стал первым для игрока в НХЛ. 25-летний защитник был задрафтован «Аризоной» на драфте 2014 года в пятом раунде под общим 133-м номером.
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Ранее Мэйо несколько лет выступал за фарм клуб «Койотс» в АХЛ — «Тусон Роудраннерс».
Следующий матч «Аризона» проведёт в воскресенье, 24 октября, дома сыграв с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало — в 4:00 по московскому времени. В настоящий момент «Койотс» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в четырёх встречах набрав один балл.
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