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Овечкин и Кузнецов входят в пятерку лучших бомбардиров на старте сезона НХЛ

Овечкин и Кузнецов входят в пятерку лучших бомбардиров на старте сезона НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

В составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Кузнецов, 36-летний капитан клуба Александр Овечкин сделал две результативные передачи.

Оба хоккеиста входят в пятёрку лучших бомбардиров на старте сезона Национальной хоккейной лиги, набрав по восемь очков. Овечкин имеет на своём счету четыре гола и четыре результативных передачи, у Кузнецова — три шайбы и пять голевых пасов.

Первое место в списке бомбардиров занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 11 (6+5) баллов. Также в пятёрку с 8 очками входят Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз») и Леон Драйзайтль («Ойлерз»).

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