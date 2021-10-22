Макдэвид забросил 200-ю шайбу в НХЛ в матче с «Аризоной»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:1.
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился нападающий Коннор Макдэвид. Первый гол в игре стал 200-м для хоккеиста в НХЛ.
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Всего форвард провёл в лиге 411 матчей, в которых он забросил 201 шайбу и отдал 384 голевые передачи при показателе полезности "+67". В нынешнем сезоне Макдэвид провёл четыре встречи, в которых набрал 11 (6+5) очков при общей полезности "+3".
«Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после четырёх матчей.
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