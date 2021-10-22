Бобровский — о 300-й победе в НХЛ: это важное событие. Я ценю все моменты в лиге

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал 300-ю победу в рамках Национальной хоккейной лиги. «Пантерз» обыграли «Колорадо» со счётом 4:1.



«Это определённо важное событие. Мне посчастливилось играть с великими игроками и командами, и я ценю все эти моменты… Такое ощущение, что я начал выступать в НХЛ так давно, но в то же время, как-будто вчера. Время летит", — приводит слова Бобровского в «Твиттере» аккаунт «Пантерз».



Отметим, что российский голкипер достиг этой отметки за 541 матч в регулярных чемпионатах. Быстрее в истории НХЛ был только Жак Плант, которому для этого потребовался 521 матч.



«Флорида» занимает первое место в Западной конференции, набрав восемь очков после четырёх встреч.