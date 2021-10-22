Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 22 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 октября.
В Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», обыгравшая сегодня «Колорадо» (4:1). Подопечные Джоэля Кенневилля имеют в своём активе восемь очков после четырёх встреч. На втором месте «Вашингтон Кэпиталз», одержавшие победу над «Нью-Джерси» (4:1). Столичный клуб набрал семь баллов после четырёх игр. Третья позиция — у «Рейнджерс», подопечные Жерара Галлана переиграли в гостях «Нэшвилл» (3:1), после пяти матчей набрав семь очков.
В Западной конференции лидирует «Эдмонтон», выигравший сегодня ночью «Анахайм» (5:1) и одержавший победы во всех четырёх матчах сезона. Второе — четвёртое место делят «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Миннесота», набравшие по шесть очков после трёх матчей. «Шаркс» обыграли сегодня ранее «Оттаву» (2:1).
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