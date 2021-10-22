Главный тренер «Ванкувера» объяснил отсутствие Подколзина в составе на матч с «Чикаго»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал отсутствие российского форварда Василия Подколзина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).



«Здесь проходит тонкая грань. Этот молодой человек нам очень нравится. Он будет хорошим хоккеистом, но ему ещё надо учиться. Сегодня ему надо было посидеть на трибуне. Посмотрим, что будет в следующем матче», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в четырёх матчах лиги, сумев забросить шайбу во встрече с «Филадельфией»(5:4, бул.). В настоящий момент «Кэнакс» занимают пятое место в таблице Западной конференции, набрав пять очков после пяти встреч.



В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях с «Сиэтлом» (24 октября).