«Колорадо» потерпел 3 поражения подряд. Маккиннон имеет полезность «-7», Макар — «-9»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:1.
«Колорадо» потерпел третье поражение подряд с разницей шайб 7:15. Ранее подопечные Джареда Беднара обыграли в стартовом матче сезона «Чикаго» (4:2), затем уступив «Сент-Луису» (3:5) и «Вашингтону» (3:6).
Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, который пропустил первые две игры сезона из-за попадания под протокол коронавируса, в двух матчах с «Вашингтоном» и «Флоридой» сделал лишь две голевые передачи при общем показателе полезности «-7».
Защитник «Колорадо» Кейл Макар принял участие в четырёх встречах, сделав один результативный пас при показателе полезности «-9». Это худший показатель в лиге на данный момент, по этому показателю хоккеист делит первое место с Джейкобом Чикраном и Ником Шмальцем из «Аризоны».
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