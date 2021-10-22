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«Колорадо» потерпел 3 поражения подряд. Маккиннон имеет полезность «-7», Макар — «-9»

«Колорадо» потерпел 3 поражения подряд. Маккиннон имеет полезность «-7», Макар — «-9»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:1.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд с разницей шайб 7:15. Ранее подопечные Джареда Беднара обыграли в стартовом матче сезона «Чикаго» (4:2), затем уступив «Сент-Луису» (3:5) и «Вашингтону» (3:6).

Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, который пропустил первые две игры сезона из-за попадания под протокол коронавируса, в двух матчах с «Вашингтоном» и «Флоридой» сделал лишь две голевые передачи при общем показателе полезности «-7».

Защитник «Колорадо» Кейл Макар принял участие в четырёх встречах, сделав один результативный пас при показателе полезности «-9». Это худший показатель в лиге на данный момент, по этому показателю хоккеист делит первое место с Джейкобом Чикраном и Ником Шмальцем из «Аризоны».

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